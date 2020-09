LE URNE

PORDENONE Nella prima giornata alle urne al tempo del Covid-19, non cambia il consueto effetto traino delle amministrative sul referendum. Nei sette Comuni della Destra Tagliamento nei quali ieri si è votato per il municipio, l'affluenza è stata fin dal primo mattino decisamente più alta: per lo più al di sopra del 20 per cento alla rilevazione delle 12, al fronte di un dato medio del 14 per cento. Complessivamente, la percentuale dei votanti per il referendum in provincia si è attestata alle 23 a 39,51%, anche se naturalmente ci sarà tempo ancora oggi per recarsi ai seggi fino alle 15. Alle 19 per le amministrative aveva invece votato il 30,99 per cento dei 19.841 aventi diritto e il 40% alle 23 (43% a livello regionale).

I SEGGI

Sotto la lente le soluzioni individuate da alcuni Comuni per trasferire i seggi ed evitare così di interrompere le attività scolastiche, riprese solamente da pochi giorni. In particolare, Pordenone è stato uno dei pochissimi capoluoghi di provincia che ha liberato tutti i plessi scolastici, trasferendo i seggi nei padiglioni della Fiera. E l'esperimento sembra avere funzionato, grazie anche all'apporto dei volontari della Protezione civile: le sezioni sono state distribuite fra i padiglioni 1, 2, 3 e 4 della struttura, con ingresso dal parcheggio sul lato sud, in direzione di Vallenoncello, e ingresso nord, subito dopo il sottopassaggio, riservato alle persone con disabilità.

CONTROLLO TEMPERATURA

All'interno, controllo della temperatura all'ingresso, volontari a disposizione per informazioni e grandi spazi con sedie in attesa di poter accedere sempre con le limitazioni del caso alle rispettive sezioni, naturalmente dopo l'igienizzazione delle mani. Qualche rallentamento per il traffico, provocato per lo più da chi ha scelto di parcheggiare lungo viale Treviso, ma alla fine la prima giornata del voto in Fiera è trascorsa senza problemi: «L'impressione è che i cittadini abbiano apprezzato questo tipo di organizzazione», commenta l'assessore Emanuele Loperfido, nel sottolineare la fondamentale collaborazione dei volontari della Protezione civile. «Quelli che hanno lavorato sono stati 32, e difficilmente senza di loro gli uffici comunali avrebbero potuto mettere in piedi tutta questa macchina. E bisogna poi considerare che i volontari della Protezione civile sono impegnati in modo praticamente ininterrotto dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con attività che continuano tuttora, come la distribuzione di mascherine».

L'AFFLUENZA

Quanto all'affluenza, la provincia di Pordenone si è attestata leggermente al di sopra della media nazionale e regionale, nonostante sui dati di alcuni Comuni abbia forse pesato anche un po' di diffidenza a uscire di casa, dopo le esalazioni che si sono diffuse in un territorio piuttosto vasto in seguito all'incendio di sabato sera alla Snua di Aviano. Alle 19 l'affluenza in provincia si era attestata al 30,54 per cento, confermando appunto i dati più alti nei Comuni chiamati a eleggere il sindaco: se il capoluogo si era fermato al 27,11 per cento, ha sfiorato il 50 per cento il Comune di Andreis con il 49,76 e risultati simili hanno fatto segnare anche Barcis (49,01 per cento), Caneva (42,33), Claut (46,79), Montereale Valcellina (43,57), Travesio (44,35) e Valvasone-Arzene (45,21).

REFERENDUM

Fra i Comuni che invece hanno votato solo per il referendum, i dati più alti sono il 34,14 per cento di Brugnera, il 33,68 di Budoia, il 33,08 di Prata, il 33,67 di San Martino al Tagliamento, mentre si fermano decisamente al di sotto della media provinciale Clauzetto con il 20,23 per cento ed Erto e Casso con il 20,37.

Lara Zani

