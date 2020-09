NEI MUNICIPI

PORDENONE Nelle giornate di domenica e ieri si è votato anche in sette Comuni del Friuli occidentale, dodici invece le amministrazioni locali al voto nell'intera regione. Lo spoglio delle schede referendarie aveva la precedenza perciò le urne con le schede per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali ieri, dopo la chiusura dei seggi alle 15, sono rimaste sigillate sotto chiave. Lo spoglio avverrà questa mattina già in tarda mattinata si potranno conoscere i nomi dei nuovi sindaci che guideranno i municipi in cui si sono votate due schede, quella nazionale referendaria e quella locale per eleggere il primo cittadino. Ad Andreis (dove l'ultima volta nessuno si candidò a guidare il piccolo centro della Valcellina che finì commissariato), Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Tarvisio e Valvasone Arzene i risultati elettorali delle comunali si conosceranno solo nella giornata odierna. Una sfida, quella dei Comuni - nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli centri montani, Caneva e Valvasone Arzene i paesi un po' più grandi - che ha molto poco di politico, inteso come partiti nazionali. La gara elettorale, infatti, si è consumata tra liste civiche e personalità che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità. Nel pomeriggio di ieri, al termine delle operazioni di voto, si sono potuti conoscere soltanto i dati relativi all'affluenza. Ma è proprio su questo fronte che sono emersi alcuni dati singolari. Raffrontando i dati dell'affluenza alle urne comunali - forniti dagli uffici della Regioe attraverso il sito istituzionale - con quelli della partecipazione al referendum costituzionale emergeva una discrasia anche di trenta punti percentuali con tassi di affluenza referendaria anche dell'80 per cento. A una prima veloce lettura il dato poteva essere letto come una sorta di effetto trascinamento proprio in quei Comuni dove si votava anche per il sindaco.

I DATI STRANI

Ad Andreis per il sindaco ha votato il 45% degli elettori, mentre al referendum l'affluenza risulta di oltre il 79%. A Barcis il 48% ha votato per il sindaco e l'83,17 per il referendum. A Caneva il 48% ha preso la scheda delle comunali e il 72% risulta aver partecipato al referendum. La musica non cambia a Claut (54% e e 78%), a Montereale Valcellina (59% e 73%), a Travesio (50%, contro il 72% dei referendari) e a Valvasone Arzene (53% e 71%). Difficile immaginare un effetto trascinamento al contrario, cioé elettori che hanno votato per il referendum ma non per eleggere il proprio sindaco. A dare l'interpretazione corretta dei dati ci pensa il sindaco (uscente e ricandidato) di Valvasone Arzene Markus Maurmair. Dopo qualche verifica tecnica con gli uffici emerge che la discrasia dei dati è dovuta all'Aire, cioé al registro degli elettori residenti all'estero. «Mentre vengono contati come base elettorale per le comunali, abbassando il dato dell'affluenza, non sono presi in considerazione per il referendum nazionale dove il dato risulta più elevato. Perciò - aggiunge il sindaco - la fotografia vera è che tra i veri residenti alle comunali vota oltre il 70 per cento, al netto dei residenti all'estero che nella stragrande maggioranza dei casi non rientra per votare».

d.l.

