NEI MUNICIPIPORDENONE Campagna elettorale alle ultime battute anche nei 15 Comuni che da lunedì mattina avranno un nuovo sindaco. Nove sono i municipi in cui il primo cittadino in carica si ricandida. Tra questi anche Porcia: tra i 117 municipi in regione chiamati alle urne è l'unico in cui è previsto l'eventuale ballottaggio.IL CASO SIMBOLOEd è proprio Porcia che si è trasformata nella sfida simbolo di queste amministrative: la presenza dei partiti e la dimensione ne fanno il caso politico di questa tornata elettorale. Negli ultimi...