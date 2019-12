Negozi, tutti on line contro la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOPORDENONE Una piattaforma virtuale, collegata al territorio, per tenere testa ai colossi del commercio virtuale. È la risposta che amministrazione comunale, Ascom Confcommercio e associazione Sviluppo e territorio hanno trovato, attraverso un progetto pilota che verrà finanziato dalla Regione, per evitare che il commercio al dettaglio, che tiene vivo il centro città, venga affossato da quello on-line. L'e-commerce va a gonfie vele. Ormai è un dato di fatto. È sufficiente un semplice clic per ordinare da computer o smartphone e...