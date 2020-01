Negozi, i prezzi più alti in regione

LE CIFRE

PORDENONE È Sacile l'unica presenza pordenonese nella classifica dei primi venti Comuni e fasce Omi Fvg per prezzo di vendita e di locazione delle abitazioni civili. L'area centrale del capoluogo del Livenza si colloca infatti nella più recente indagine, all'undicesimo posto in una classifica guidata da Duino Aurisina e dalle località balneari o montane di Lignano Sabbiadoro, Grado, Marano Lagunare, Forni di Sopra e Tavagnacco e appena davanti alla zona centrale di Udine, con prezzi di vendita che vanno da un minimo di 1.350 a un massimo di 1.900 euro per metro quadrato e prezzi di locazione che oscillano fra 4,5 e 6,5. E il pordenonese scende ulteriormente in classifica se si parla di ville e villini: in questo caso, le zone centrali di Sacile e del capoluogo si collocano rispettivamente al 19° e al 20° posto: la prima con prezzi di vendita compresi fra 1.500 e 2.000 euro al metro quadrato e di locazione fra 5 e 7,5; la seconda fra 1.500 e 1.900 euro al metro quadrato per le vendite e fra 5,5 e 8 per le locazioni. Se poi, per quanto riguarda il capoluogo, ci si sposta in altre zone, i costi scendono a 1.200-1.600 euro al metro quadrato per l'acquisto di ville e villini in area semicentrale, 1.025 - 1.400 per la zona periferica e 925 - 1.325 per quella rurale. Con una media di 1.100 euro minimi e 1.492 massimi che la colloca comunque davanti a quasi tutti gli altri Comuni della regione con più di 25mila abitanti, con la sola eccezione di Trieste. E Pordenone guida la classifica regionale anche per quanto riguarda i prezzi di vendita dei negozi: 2.700 euro al metro quadrato e 3.550 il massimo per l'acquisto di un negozio in zona centrale, a fronte di mille euro in meno (1.700 e 2.500 la forbice) nella stessa zona di Udine.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA