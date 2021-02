NEGLI ISTITUTI

PORDENONE Il covid è sempre più insidioso. Finora i livelli di contagio tra i giovanissimi sono stati sotto controllo, ma è in atto una trasformazione. Le varianti iniziano a circolare e il timore per la terza ondata circola tra i corridoi degli istituti scolastici. Lasciare a casa studenti delle elementari e medie però diventa un problema sia sul fronte degli apprendimenti, che sul versante del controllo da parte dell'adulto. Bambini e ragazzini, non possono essere lasciati soli davanti a un pc. Dunque, dovrebbe ripartire la macchina dei ristori con bonus baby sitter o quant'altro. Diventa psicologicamente e socialmente difficile da digerire per gli studenti delle superiori il ritorno in toto alle videolezioni.

I DIRIGENTI

«Se il ritmo del contagio è a questi livelli dichiara Giovanni Dalla Torre, dirigente dell'Isis Zanussi il rischio della chiusura delle scuole esiste, noi premiamo per le vaccinazioni dell'intera popolazione. Di certo preoccupano gli effetti del virus sugli adulti, i giovani sono un veicolo ma per fortuna, tranne in rari casi, non si rilevano per loro gravi problematiche». Nelle scuole cittadine superiori i contagi sono presenti, sia tra studenti che tra docenti, eppure al momento i numeri ancora sono contenuti, certo che l'ondata delle varianti è alle porte ed è una corsa contro il tempo. Il personale della scuola ha dato un segnale positivo, prenotando nell'immediato l'appuntamento per il vaccino. «Stavamo vedendo la luce in fondo al tunnel ha spiegato Ornella Varin, dirigente del liceo Grigoletti tutti abbiamo prenotato il vaccino, tuttavia, se i bambini veicoleranno alle famiglie il virus, la situazione potrà diventare più critica. La precedenza va alla salute, perciò faremo il meglio per seguire le indicazioni che ci verranno date, non è compito nostro valutare, possiamo solo dire che preoccupa non finire l'anno scolastico al 50 per cento delle presenze». «Viviamo questo momento con apprensione fa notare la dirigente dell'Isis Brugnera-Sacile, Simonetta Polmonari siamo in attesa di indicazioni, nel momento ci dovessero comunicare di ritornare interamente alla didattica a distanza, saremo pronti. Comprendiamo l'urgenza, la difficoltà, ma faremo quanto le autorità ci indicheranno. La scuola è pronta ad adattarsi ad ogni cambiamento di scenario, lo abbiamo sempre dimostrato in questi mesi. Tra dirigenti ne abbiamo parlato e pare che la situazione sia in rapida evoluzione». Insomma, si comprende ancora una volta che il periodo pandemico che stiamo vivendo è drammatico, che la salute è al primo posto, ma dall'altra parte c'è la situazione economica che preoccupa, eppure quella psico-sociale che investe un'intera generazione di giovani che ha sacrificato la vita vera, quella fatta della quotidianità della scuola in presenza, dello sport, delle amicizie in libertà.

LE INCERTEZZE

«I ragazzi hanno bisogno di stare con i loro compagni spiega Vincenzo Tinaglia, dirigente del Sarpi-Freschi ne abbiamo parlato con i rappresentanti dell'istituto e delle classi, i casi di disagio in tutte le scuole stanno aumentando, c'è un evidente stato di sofferenza tra gli studenti, ma noi siamo servitori dello Stato e dobbiamo affidarci a chi è deputato a prendere le decisioni». Calendari alla mano, pronti a modificare la tabella di marcia, se dovesse servire. «Viviamo come un anno fa, sempre alla giornata, per ora incrociamo le dita scongiurando che i contagi non salgano. Dobbiamo sempre essere vicini ai ragazzi, dimostrarci accoglienti ed è difficile pensare alla didattica a distanza totale in questo momento in cui i nostri giovani avevano riassaporato la normalità», ribadisce la dirigente del Kennedy, Laura Borin. Gli stessi studenti si sentono appesi ad un filo, della serie del doman non v'è certezza come scrisse il Magnifico, pronti anch'essi a seguire le disposizioni del giorno prima.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA