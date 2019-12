Natale, la corsa ai regali incoraggia i commercianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENDENZAPORDENONE La corsa ai regali natalizi è iniziata. «I segnali che arrivano - spiega Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio - sono incoraggianti, anche se mancano ancora dodici giorni al 25 dicembre. Con grande piacere sto notando una grossa affluenza di persone e non soltanto nell'area dedicata alle casette di Natale in piazza XX Settembre. Ho visto negozi pieni e questo, al di là di tutto, è un ottimo segnale. Ci voleva un po' di attenzione in più nei confronti di questa città e, in particolar modo, verso i suoi...