Nasce la Camera di commercio a tempo

LA FIRMAPORDENONE Sarà formalizzato oggi a Villa Manin l'accordo per il via libera alla nuova Camera di commercio di Pordenone-Udine. L'intesa che prevede una governance paritaria dell'ente (la giunta sarà infatti composta da otto componenti delle categorie economiche, quattro per ciascuno dei due territori) nasce per essere temporanea. Cioé fino a quando la Regione otterrà le competenze in materia di assetto e organizzazione della rete camerale regionale. Solo a quel punto - si stima un periodo che va da tre mesi a un anno - sarà deciso...