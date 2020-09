UN COMPARTO CHIAVE

PORDENONE C'è un settore dell'industria pordenonese che ha passato indenne la grande emergenza Covid. E dal quale passerà anche buona parte della trasformazione dell'economia locale: dalla rigenerazione produttiva della cosiddetta economia circolare fino ai nuovi modelli di relazioni e di contrattazione che vederanno la partecipazione dei lavoratori nei processi di gestione delle fabbriche. È il comparto delle vetrerie, in particolare il vetro cavo con bottiglie e contenitori per il mondo dell'agroalimentare e prodotti per il comparto farmaceutico. Una filiera produttiva sviluppata nel Sanvitese: tre big mondiali del settore, cento milioni di investimento negli ultimi anni e oltre mille addetti. Insomma, una rete produttiva che ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero distretto industriale.

«In questo specifico settore - spiega Franco Rizzo, sindacalista pordenonese di lungo corso nella categoria dei Chimici Cisl e segretario regionale della stessa - la pandemia non è riuscita a bloccare ne' le produzioni, che attualmente risultano in linea con le previsioni, ne' i programmi di sviluppo e di investimento previsti nel 2021 che vengono puntualmente confermati. La Vetri Speciali rifarà, nel primo semestre del prossimo anno, un ulteriore forno fusorio con l'ammodernamento delle linee. Bormioli Pharma completerà il processo di innovazione tecnologica che porterà ad implementare la capacità produttiva e occupazionale». E poi c'è il colosso americano Owens (a Villotta di Chions) che darà seguito a un progetto da 22 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero e trattamento del vetro. «Uno stabilimento ad alta tecnologia - spiega Rizzo - che occuperà una quarantina di addetti e avrà sede sempre a San Vito. La nuova realtà tratterà il vetro di scarto, proveniente dalla raccolta differenziata urbana, e lo trasformerà in una materia prima utilizzabile nei vari stabilimenti».

È l'inizio di una nuova economia, cosiddetta green. Il passaggio dall'attuale modello di economica lineare a quella circolare. «Un passaggio che va incentivato e accompagnato, anche con un definitivo cambio di paradigma che richiede un ripensamento delle strategie e dei modelli di sviluppo di politiche industriali nella nostra regione». Un'innovazione che apre la strada a una dimensione distrettuale, un'opportunità che imprese e sindacato ritengono ormai matura. «Nel prossimo futuro - aggiunge l'esponente Cisl - bisognerà ideare e sviluppare sistemi più efficienti di rigenerazione, riuso e riparazione dei beni. Il rilancio dell'industria nel pordenonese passa anche da qui: dalla capacità di immaginare un diverso sviluppo industriale in grado di adeguarsi alle grandi trasformazioni». La nuova competitività avrà caratteristiche diverse dal passato. Non più dipendente solo alla capacità della singola impresa, ma sarà strettamente legata all'integrazione con l' ecosistema territoriale. «Per restare dentro i processi che cambiano - è convinto Rizzo - dovremo avere coraggio e lungimiranza. Ed è anche per questo che alla fine del 2019 è stato siglato un accordo territoriale innovativo. Unico in ambito nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei processi gestionali e produttivi. Il cambiamento e la modernizzazione devono ricominciare anche da qui». Il sasso a Confindustria è lanciato.

