Musica in centro, vertice contro le proteste

L'INCONTROPORDENONE Un confronto propositivo per discutere di eventi a Pordenone, lanciare idee e spunti per rende la città ancora più viva e attrattiva. È questo lo spirito dell'incontro pubblico intitolato «Pordenone cambia musica», organizzato dalla lista Ciriani Pordenone Cambia con i promoter musicali e di eventi e programmato per giovedì 28 novembre alle 19.30, nella saletta del bar Municipio (ingresso libero).IL DETTAGLIOUna tavola rotonda aperta a tutti, a cui parteciperanno come relatori Claudio Scircoli, animatore di Ex...