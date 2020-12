I CONTROLLI

PORDENONE Festa tra giovanissimi amici interrotta dalla Polizia nella notte tra sabato e ieri. Nove ragazzi, tutti minorenni, sono stati sorpresi nel ben mezzo di un party che avevano deciso di organizzare in un appartamento appena fuori dal centro cittadino di Pordenone. Quando la Squadra Volante della Questura di Pordenone è arrivata sul posto ha identificato i nove minorenni, tutti di sedici anni, e nei loro confronti è scattata la sanzione di 400 euro, prevista dalle normative anti-Covid.

LE SEGNALAZIONI

Era circa l'una di sabato notte quando alla sala operativa della Questura di Pordenone sono arrivate alcune segnalazioni. Telefonate di cittadini residenti nella zona che segnalavano la presenza di musica ad alto volume in un appartamento di una palazzina poco fuori dal centro storico cittadino. Dopo qualche minuto sul posto giungeva una pattuglia della Squadra Volanti. Gli agenti appena giunti sul posto hanno immediatamente individuato i locali dai quali proveniva sia la musica ad alto volume che un forte vociare di persone. Individuato il campanello i poliziotti si sono fatti aprire e si sono trovati davanti a una festa.

MUSICA ALTA

Oltre alla musica ad alto volume, gli agenti avrebbero poi riscontrato anche che i nove sedicenni, sei ragazzi e tre ragazze, stavano anche consumando superalcolici. Inoltre, sempre stando a quanto rilevato dagli agenti della Polizia di Stato i giovani non erano provvisti delle mascherine e dei dispositivi di sicurezza. Inoltre, i nove giovanissimi amici si erano attrezzati per trascorrere la notte: tutti infatti si erano portato il sacco a pelo con l'evidente obiettivo di trascorrere la notte nell'appartamento che era nella disponibilità di uno di loro. A quel punto i poliziotti hanno dovuto fare scattare le sanzioni previste in caso di violazione delle normative anti-Covid: 400 euro ciascuno. La Polizia ha poi avvisato le famiglie dei ragazzi in modo che i genitori potessero andarli a prendere per riportarli a casa.

