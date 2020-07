MUSEO

STORIA NATURALE

NUOVI ORARI

A partire da giovedì 9 luglio, cambiano gli orari di apertura al pubblico del Museo civico di storia naturale, in via della Motta, 16. Il museo sarà aperto da giovedì a sabato dalle 15 alle 19. Ingresso su prenotazione telefonando allo 0434 392950 da lunedì a mercoledì (8.30-12.30) e da giovedì a sabato 15.30-18. All'interno del museo è obbligatorio rispettare le misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19.

LA MOSTRA

DA OGGI RACCONTI

DI SASSI E DI LEGNO

Questo pomeriggio alle 18, nel Museo di Storia Naturale in via della Motta, 16 sarà inaugurata la mostra: Racconti di sassi e di legno, opere di Marco Antoniolli, David Battista, Antonio Bormani e Claudia Gobbo. La mostra nasce dalla collaborazione della Fondazione Bambini e Autismo Onlus con il Comune, Assessorato alla Cultura. All'inaugurazione, causa covid, potranno partecipare solo un numero limitato di persone in presenza, ma la Fondazione seguirà su facebook l'evento. Si potrà poi visitare la mostra il venerdì il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 sino al 26 luglio. L'ingresso è gratuito ma le visite sono su prenotazione.

ROTARY CLUB

VISITE GUIDATE

DEL CENTRO STORICO

Ripartono sabato, alle 11, con partenza dalla Loggia del Municipio, in corso Vittorio Emanuele II, le visite guidate gratuite del centro storico di Pordenone. Prenotando, sarà possibile visitare la città in piena sicurezza Covid-19 e scoprire gli angoli più suggestivi, ascoltando storie curiose ed aneddoti. Le visite sono in lingua italiana ed inglese. È obbligatoria la prenotazione che va fatta via mail ad info@pordenoneturismo.it entro il giovedì antecedente la data della visita. In numero massimo ammesso è di 10 persone. L'iniziativa, è frutto di un service del Rotary Club Pordenone in collaborazione con il Comune e il Consorzio Pordenone Turismo.

