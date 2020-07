L'INIZIATIVA

PORDENONE In seguito alla lunga chiusura, il Museo civico di Storia naturale di Pordenone si ripresenta ai suoi visitatori pubblicando una nuova guida che consentirà di scoprire di più sulle collezioni esposte. All'interno della guida, numerosi approfondimenti sui quattordici spazi tematici del museo: partendo dal mondo minerale e poi del Paleolitico si passerà agli antichi oggetti scientifici, fino ad arrivare a materie come la botanica e la zoologia con spiegazioni sui gruppi espositivi più rilevanti come quello degli Insetti passando anche per la museologia storica nei periodi del Settecento, dell'Ottocento e del Novecento. Sono quindi moltissimi gli elementi trattati in questa guida che permetterà al visitatore di andare alla scoperta del notevole e per certi versi unico patrimonio culturale. Importante è anche il contributo dedicato a Palazzo Amalteo, dove ha sede il museo, nonché a Silvia Zenari, la naturalista friulana alla quale il museo è stato dedicato. La guida è scaricabile in formato digitale dal sito del museo: comune.pordenone.it/museostorianaturale Il Museo si trova in via della Motta 16 (nel centro storico di Pordenone) ed è aperto dal giovedì al sabato dalle 15 alle 19, con ingresso su prenotazione telefonando al numero 0434.392950 nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. All'interno è obbligatorio rispettare le misure anti-contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA