Mungari: «Vogliono me, ero io il factotum della scuola»

IL PROCESSOPORDENONE «È me che vogliono, sono pronto». A parlare è Pasquale Mungari, indicato dall'accusa come il «dirigente occulto» del presunto diplomificio Parini-Alfieri, a processo assieme ad altri 11 tra insegnanti e familiari per l'ipotesi di reato associativo (contestato solo a 7 imputati) e concorso in falso ideologico e truffa aggravata. L'istruttoria dibattimentale si è chiusa con il suo esame. Mungari era incontenibile: «Sono tutte persone perbene - ha detto ai giudici indicando gli altri imputati - Avranno sbagliato con...