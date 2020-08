DIDATTICA A DISTANZA

PORDENONE Si riuscirà per il 16 settembre ad avere tutte le classi sistemate, gli spazi giusti e tutti gli studenti in aula? Una domanda che per ora non ha ancora una risposta, ma nel frattempo il gruppo consigliare regionale Patto per l'autonmia ha depositato una mozione in REgioje afficheè si potenzi la commessione sui territori inc aso di lezioni a distanza. «La didattica online non può replicare a distanza le attività in presenza, ma, durante la quarantena, in molti casi ha rappresentato un'opportunità per stimolare nuove modalità di insegnamento/apprendimento. Ora, però, si tratta di ripensare la scuola in una prospettiva nuova, con una progettazione strutturata che includa le risorse tecnologiche nella quotidianità, al di là dell'emergenza, imparando dalle criticità emerse e superando gli ostacoli che hanno impedito l'accesso a scuola a tutti affermano i consiglieri del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli . Fondamentale è l'alleanza con il territorio. La Regione si impegni a esercitare la sua autonomia, come hanno già fatto altre Regioni». Non solo. In caso di emergenza si deve essre pronti. La mozione del Gruppo Consiliare impegna l'esecutivo regionale a fornire, tramite il coinvolgimento di Insiel e con l'eventuale coinvolgimento delle università regionali, una piattaforma di e-learning e un sistema di web conference per tutti gli istituti scolastici, un account di posta elettronica regionale per tutti gli studenti, al quale trasmettere anche notizie ed iniziative, e materiale formativo inerente l'utilizzo di tali strumentazioni, da distribuire con diverse modalità a tutte le famiglie. Si invita a istituire la Giornata regionale dello smart schooling: occasione per promuovere appositi percorsi formativi suddivisi per fascia d'età e attenti anche alle necessità degli studenti disabili, nonché concorsi e altri strumenti finalizzati a incentivare e testare le competenze digitali acquisite dagli studenti e dal personale scolastico e universitario.

«Competenze nell'accesso e nell'utilizzo di tecnologie di rete e dei sistemi open source e nell'acquisizione di buone prassi nei comportamenti online, che vanno sviluppate. In questo senso, il Gruppo Consiliare del Patto per l'Autonomia sollecita la Giunta a elaborare linee guida e strumenti che permettano di raggiungere una piena e compiuta cittadinanza digitale, auspicando che ad ogni famiglia venga garantito un accesso dati alla rete Internet di buona qualità dotato degli opportuni filtri familiari e che si possano dotare di adeguati dispositivi per la connessione protetti da filtri di parental control le famiglie in difficoltà economica».

