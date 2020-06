LUTTO IN CITTÁ

PORDENONE Addio a Giancarlo Menon, figura nota in città per essere stato impegnato per mezzo secolo come perito del Tribunale di Pordenone nel settore degli incidenti stradali. Menon, scomparso improvvisamente, avrebbe compiuto a breve 87 anni: era nato infatti il 7 luglio del 1933. Originario di Rovigo ma pordenonese d'adozione, perito industriale, era arrivato nella Destra Tagliamento quando era ancora piuttosto giovane, e qui aveva costruito la sua famiglia con la moglie Cristina, oltre naturalmente alla sua attività professionale. Era infatti iscritto all'Albo dei periti e dei Consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Pordenone.

Era cioè uno degli esperti chiamati a fare da consulenti al giudice nelle materie di competenza, che nel suo caso erano l'infortunistica stradale, la meccanica e le macchine, ed era inoltre iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, chiamati a stimare i danni alle cose derivanti da incidenti, furti e incendi ai veicoli. Proprio l'attività svolta al servizio del Tribunale in tanti procedimenti e per un arco di tempo di circa cinquant'anni lo aveva fatto conoscere in città, e Giancarlo Menon aveva continuato a portarla avanti fino a pochi anni fa, sempre con grande impegno: Era un gran lavoratore - lo ricorda il figlio Alessandro -: tutto il suo tempo era dedicato all'attività professionale. Proprio Alessandro è quello, fra i due figli, che ha raccolto il testimone e porta avanti l'attività paterna nel settore come perito assicurativo nel settore dell'infortunistica stradale, mentre un secondo figlio, Andrea, vive a Londra. Proprio per questo, i funerali di Giancarlo Menon non sono ancora stati fissati: si attende infatti il rientro del figlio Andrea, reso più difficile dalle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione del Coronavirus.

