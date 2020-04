IL LUTTO

PORDENONE Non ce l'ha fatta, parole che nessuno in città voleva sentire. Franco Toffolo se n'è andato, tradito da un virus che gli ha fatto lo sgambetto, togliendolo alla sua Torre, alla sua Pordenone. A tutti. Aveva 71 anni, ma alla vita del capoluogo aveva ancora tanto da dare. L'ex consigliere comunale e attuale presidente dell'associazione San Valentino è morto ieri pomeriggio nella Terapia intensiva dell'ospedale Cattinara di Trieste, dov'era ricoverato dal 13 marzo. Ha lasciato una figlia e la moglie Arianna, oltre a un vuoto che pesa. Era entrato in consiglio comunale nel 1983: sindaco Alvaro Cardin, lista della Dc. Nel 1998 è stato tra i fondatori del gruppo Vivo Pordenone e ultimamente aveva preso le redini dell'associazione San Valentino. L'anima, l'aveva dedicata al quartiere di Torre. Il respiro delle sue idee, invece, aveva abbracciato tutta la città. Il primo ricordo è stato proprio quello del suo sindaco, Alvaro Cardin: «Piango un amico fraterno, un fedelissimo, una persona leale. Mi mancherà tantissimo. Non è facile trovare le parole, sono frastornato». E dalla San Valentino arriva invece una memoria di cuore. E' quella di Carlo Barchitta: «Ho perso il mio migliore amico, dovevamo festeggiare quest'anno i 30 anni dell'associazione che ci teneva uniti. Era un vulcano sempre acceso di iniziative. Il 25 marzo non abbiamo potuto festeggiare il suo compleanno, ci aveva abituati a brindare con il mio fragolino. La San Valentino non sarà più la stessa. Grazie Franco per il cammino che abbiamo percorso insieme, per i momenti di difficoltà che abbiamo avuto la fortuna di affrontare assieme. Grazie per la tua pazienza che ci aiutava a superare qualsiasi difficoltà. Grazie perché ci darai la forza di andare ancora avanti, seguendo i tuoi insegnamenti». Così il sindaco Alessandro Ciriani: «Se n'è andato un rappresentante generoso della comunità, una colonna di Torre. Amava Pordenone, ci dava consigli e li prendevamo volentieri. Ci lascia una figura importante». Infine l'amico Nicola Conficoni: «Fino all'ultimo ho sperato potesse farcela. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile». Cordoglio anche da Ascom e Pordenonelegge.

Il paese piange un'altra vittima del Covid-19. Nella serata di giovedì, all'ospedale di Pordenone, è morto Antonio Boscariol. Aveva 64 anni. Era una figura conosciuta soprattutto a Bannia, dove collaborava con la Pro Loco, associazione della quale la moglie Ada è consigliere. Era in pensione dopo aver lavorato anche alla Claber di Fiume Veneto. Il bilancio totale delle vittime pordenonesi sale quindi a quota 33.

I casi positivi al Coronavirus in Fvg sono 2.349, con un incremento di 50 unità rispetto a giovedì. Il ritmo del contagio, quindi, cala nuovamente e 37 dei 50 casi sono stati registrati a Trieste. I totalmente guariti sono 440 (30 più di giovedì), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 332. Trentatré le persone che attualmente si trovano in Terapia intensiva (altro calo di quattro unità).

Il sindaco di Pravisdomini, Davide Andretta, è guarito dal Covid-19. Dati positivi anche nel resto della provincia. Gli attualmente positivi (tolti i deceduti e i guariti) sono 447, cioè tre meno di giovedì. I pazienti in ospedale sono 54, contro i 56 di giovedì. Calano di 9 unità anche gli isolati, che oggi risultano essere 870. In aumento i guariti: sono 43 contro i 38 di giovedì. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria ha annunciato una nuova operazione di tamponi a tappeto per gli operatori della casa di riposo Micoli-Toscano di Zoppola. Attualmente gli ospiti positivi sono 36 (di cui 13 in ospedale). Nove gli operatori contagiati. In 24 strutture in regione sono stati registrati 270 casi tra gli ospiti. I decessi sono stati 90.

