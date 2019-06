MORTI PASIANO Non sono sopravvissuti i tre gattini che ad inizio maggio erano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MORTIPASIANO Non sono sopravvissuti i tre gattini che ad inizio maggio erano stati abbandonati all'interno di una scatola di scarpe, avvolti in una coperta rosa e bianca, nel giardino di un'abitazione in via Pradolino. Quando Fulvia Bolzan, che con le sorelle Donatella e Nadia risiede al civico 66, li aveva trovati, i cuccioli avevano appena una settimana di vita. Sarebbero morti a causa di un'infezione da rinotracheite. Essendo stati strappati troppo presto dalla loro mamma, non erano riusciti a sviluppare sufficienti anticorpi tali da poter...