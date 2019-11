Morta tra le fiamme a causa di una sigaretta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPORDENONE Rosina Cecco è morta per l'asfissia provocata dai fumi della combustione del suo letto. A 84 anni la sua vita è finita nel modo più drammatico possibile. Senza la possibilità di mettersi in salvo, di scampare dal rogo che, secondo gli inquirenti che stanno ultimando gli accertamenti, sarebbe partito da una sigaretta spenta male. L'anziana, che viveva in una casetta a due piani in via Monti, laterale di viale della Libertà, sabato mattina è stata trovata supina nel suo letto con le parasponde. A causa di una malattia...