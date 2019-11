Morta nel rogo, si cercano impronte nell'accendino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPORDENONE Non è stato necessario disporre l'autopsia. Per far chiarezza sulle circostanze del decesso di Rosina Cecco, l'84enne di via Monti morta sabato mattina in un incendio, la Procura ha disposto che vengano rilevate le impronte digitali della vittima. Si tratta di un passaggio necessario per verificare se le impronte dell'anziana corrispondono a quelle presenti sull'accendino trovato sotto il suo letto. Nonna Rosina è morta per le ustioni provocato da un incendio scoppiato nel suo letto. Che cosa possa aver scatenato le...