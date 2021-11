Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LUTTOPORDENONE E' morta a 65 anni, mentre era in partenza per le ferie. Qualche giorno di riposo, a Livorno, per ricaricare le pile e per poi riprendere confidenza con la quotidianità della vita. Nicoletta Corazza, medico ginecologo che ha lavorato al Policlinico San Giorgio per quasi 40 anni, martedì ha accusato un malore. Era a casa, nell'abitazione di Buie, nella parte settentrionale dell'Istria, quando si è verificato il dramma: sono...