Morsi da zecca, vademecum per evitare le malattie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ZECCHEPORDENONE Vademecum dell'aziedna sanitaria nel caso di punture di zecca. Come ogni anno, con l'arrivo della bella stagione si ripresenta, con le gite fuori porta o le escursioni, il timore delle conseguenze del morso di una zecca, ma - spiegano dall'Aas 5 - non si tratta di un allarme zecche. L'occasione è quella di ribadire alcune informazioni e consigli utili da tenere in considerazione nell'eventualità di un morso da zecca. «Anche se venire punti non significa essere necessariamente infettati, la maggiore preoccupazione correlata...