IL CASOPORDENONE Morì due giorni dopo le dimissioni dall'ospedale a causa di un'infezione contratta durante un intervento chirurgico al Santa Maria degli Angeli. Aveva 80 anni, stava bene, viveva da sola ed era autosufficiente. In ospedale fu ricoverata perchè si era rotta il femore cadendo in casa. I figli non si sono mai dati pace per il decesso della madre e hanno avviato un contenzioso con l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale...