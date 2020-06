LA POLEMICA

PORDENONE «Se davvero il presidente Fedriga vuole rivendicare le risorse per mantenere in vita la specialità regionale e non limitarsi a lamentarsi dei prelievi forzosi imposti dallo Stato, dimostri che abbiamo le capacità e la forza di utilizzare questa specialità fino in fondo, di farla diventare uno strumento vero per costruire un nostro nuovo modello di sviluppo economico, sociale e ambientale». È quanto sottolinea il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, intervenendo nel dibattito in corso sui fabbisogni finanziari della Regione e sul conseguente necessario confronto con il Governo statale. Moretuzzo indica tre ambiti in cui è urgente intervenire e rispetto ai quali lo Statuto di Autonomia e le relative norme di attuazione sono fondamentali: «Il primo - spiega Moretuzzo - è la tutela delle imprese locali nella gestione degli appalti pubblici, attraverso una norma di attuazione da sottoporre alla Commissione paritetica e una legge regionale che permetta di far rimanere sul territorio le risorse già disponibili (centinaia di milioni di euro) per interventi come la ristrutturazione degli edifici pubblici, la sistemazione di strade e piazze o la prevenzione del rischio idrogeologico. Il secondo ambito nel quale intervenire - prosegue - è la gestione diretta delle grandi derivazioni idroelettriche con la costituzione di una società pubblica regionale, trattenendo sul territorio i ricavi di un business che oggi è totalmente in mani straniere e migliorandone i vari aspetti ambientali. Infine, va rivendicato un ruolo centrale del Fvg nella cooperazione transfrontaliera con la Carinzia e la Slovenia, rilanciando tutte le possibili collaborazioni di natura istituzionale ed economica».

Spiega ancora Moretuzzo: «L'emergenza Covid ci offre l'opportunità di avviare un processo di cambiamento necessario. Non basta discutere su quante risorse dare o chiedere allo Stato. Dobbiamo essere in grado di esprimere una nostra visione di Regione. Se così non fosse, la specialità rischia di essere l'ennesimo feticcio da esibire in modo strumentale».

Moretuzzo prosegue con un commento sulle richieste di Fedriga, «assistito dall'assessore Zilli, pronto a rilasciare dichiarazioni bellicose sulla volontà di trattenere in Regione le risorse che lo Stato continua a chiederci per l'abbattimento di un debito pubblico che sta aumentando vertiginosamente», mentre dall'altra parte ci sono gli esponenti del Pd che «imputano alla Giunta scarsa proattività nell'affrontare la crisi economica post Covid-19. Anche gli spettatori più ben disposti non possono non cogliere il vistoso legame di questo copione con le rispettive appartenenze agli schieramenti politici che determinano gli equilibri statali. L'obiettivo principale è attaccare chi sta dalla parte avversa. Il copione in ogni caso lo scrivono a Roma o a Milano. I cittadini del Fvg - conclude Moretuzzo - pagano il biglietto e assistono attoniti allo spettacolo, mentre i registi continuano a incassare».

