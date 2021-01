La preoccupazione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia verso la questione sanitaria è lo specchio di quanto stiamo sentendo dalla gente, e conferma la necessità di andare oltre la narrazione del Va tutto bene. A questo, si somma la mancanza di una programmazione futura per il sistema economico. É ora di riconoscere che ci sono questioni aperte e che non si possono risolvere raccontando che non ci sono problemi. Lo afferma il capogruppo del Pd in Regione, Diego Moretti, commentando l'ultimo sondaggio Ipsos. Questo non è solo un giudizio di merito sulla gestione sanitaria, ma evidenzia anche la necessità di cambiare marcia rispetto alla dialettica corrente, evitando lo scaricabarile sentito in questi che dà la colpa al governo. In tema di salute non va tutto bene: i positivi vengono lasciati soli; il tracciamento è saltato; la sanità territoriale, pur con gli sforzi degli operatori, mostra tutti i suoi limiti. In merito al positivo giudizio sull'operato della Giunta, emerso dall'indagine Ipsos - continua il capogruppo Dem - non c'è nulla di nuovo: nei momenti di difficoltà come quelli attuali, i cittadini guardano con fiducia e speranza a chi governa le istituzioni.

