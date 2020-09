L'EMERGENZA ACQUA

PORDENONE Nella dozzina di Comuni che da domenica mattina sono in emergenza a causa dei pesanti danni strutturali all'impianti idrico di San Francesco in Val d'Arzino sono in forte difficoltà non solo le famiglie ma anche le piccole e grandi attività economiche. Oltre a bar, ristoranti ed esercizi pubblici che devono approvvigionarsi dalle ventuno cisterne che HydroGea e i Comuni hanno messo a disposizione delle comunità. Senza contare che in emergenza sono anche case di riposo e - da oggi - anche scuole e asili che hanno riaperto i battenti. Insomma, una situazione che mette a dura prova una vasta area del territorio montano e pedemontano servita dall'impianto dell'alta Val d'Arzino, in comune di Vito d'Asio che è stato devastato da due ondate successive caratterizzate da bombe d'acqua che hanno causato lo straripamento del torrente Comugna e la devastazione della presa e della galleria dell'impianto idrico che fornisce la dozzina dei comuni rimasta a secco.

L'AZIENDA

Tra le realtà produttive più importanti della zona in cui non arriverà l'acqua potabile almeno per una settimana vi è anche la Roncadin di Meduno. Ieri la produzione delle pizze surgelate è stata garantita dall'arrivo di autocisterne che l'azienda ha organizzato privatamente. Ma per i prossimi giorni la situazione potrebbe essere più complessa. Già finita nello stesso tipo di situazione nell'ottobre dell'anno scorso il colosso industriale delle pizze surgelate (nella valle dà lavoro a oltre 700 persone, oltre all'indotto) si era organizzato per cercare una fornitura d'acqua alternativa, dal non lontano acquedotto di Meduno gestito da Lta. L'azienda sta tentando di capire in che modo fare fronte a un'emergenza che potrebbe durare anche più di una settimana. Una volta che in alta Val d'Arzino saranno ripristinati gli impianti bisognerà attendere che l'acqua perda la torbidità causata dalla massa di detriti finita, a causa della furia del maltempo, nell'impianto e nelle falde. Non è escluso che lìapporto delle auto-cisterne e il collegamento bis all'acquedotto di Meduno consentano alle linee produttive non interrompersi e di proseguire al ritmo stabilito. Il mese di agosto per altro - dopo la fermata produttiva che tradizionalmente nell'azienda agroalimentare avviene a luglio - è quello in cui le macchine girano a pieno regime: la produzione nell'ultima settimana infatti sfiorava le 400 mila pizze prodotte ogni giorno. È chiaro che un rallentamento o uno stop per la società costituirebbe un problema nel rifornimento dei mercati e dei clienti europei ed extra-europei di riferimento. Ma l'azienda, avendo fatto fronte ad esperienze analoghe nei mesi l'anno scorso, ha già attivato le procedure di emergenza. L'auspicio è che però i tempi per il ripristino dei danni nell'impianto Hydrogea non subiscano allungamenti. In quel caso anche la Roncadin sarebbe costretta a mettere in atto altre strategie.

