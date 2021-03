LA MONTAGNA

PORDENONE Da maxi-focolaio della provincia ad area geografica (quasi) libera dal Covid. È il caso, ora oggetto di studio da parte del Dipartimento di prevenzione dell'AsFo, della montagna pordenonese, martellata dal contagio durante la seconda ondata e per ora risparmiata dalla terza. L'impatto visivo è chiaro se si guarda la mappa elaborata dalla Protezione civile e aggiornata pochi giorni fa dopo più di un mese. La fascia montana della provincia di Pordenone, che va da Erto e Casso (al confine con la provincia di Belluno) al limite della Carnia, appare tra l'azzurro chiaro e il bianco. Significa che l'incidenza del contagio sui mille abitanti è molto bassa, quando non inesistente.

I NUMERI

Cimolais, Andreis, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Cavasso Nuovo, Clauzetto e Vito d'Asio. Sono i comuni nei quali attualmente non sono segnalati casi di Covid attivi. A Claut i positivi sono cinque, a Barcis uno come a Meduno e ad Erto e Casso tre. L'incidenza sui mille abitanti non supera gli otto contagi. «È come se in questa fase il virus stia trovando degli ostacoli invisibili lungo il suo percorso», spiega Lucio Bomben, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'AsFo. Ostacoli che potrebbero essere rappresentati dagli anticorpi naturali, non generati dai vaccini ma dalle infezioni superate da una buona parte della popolazione. «È possibile - prosegue l'esperto - che in quelle aree l'altissima incidenza del contagio che abbiamo registrato nella seconda ondata (il picco era stato raggiunto a inizio gennaio, ndr)ora rappresenti una barriera di fronte al ritorno della minaccia». Parlare di una mini immunità di gregge sarebbe troppo, ma è plausibile che di fronte a una popolazione già esposta in massa al virus ora la diffusione sia rallentata. «Sarebbe interessante - conclude Bomben - effettuare un'analisi a tappeto con i test sierologici. Potremmo scoprire che nella montagna pordenonese la variante inglese ha già fatto danni, prima di essere scoperta nel resto della regione».

I FOCOLAI

La quasi totalità dei cluster che tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno avevano interessato la zona montana pordenonese, era di origine familiare. A spingere i numeri verso l'alto erano state soprattutto le abitudini quotidiane dei residenti dei piccoli comuni, fatte da incontri tra conoscenti e di ritrovi al chiuso tra persone anche anziane. Nella fase più dura della seconda ondata, in paesi come Cimolais e Andreis è stata raggiunta un'incidenza pari o superiore ai 70 contagiati ogni mille abitanti. A Tramonti di Sopra, invece, a inizio febbraio era scattata la zona rossa per due settimane. «Le abitudini dei cittadini - ripetono gli esperti del Dipartimento di prevenzione - da allora non sono cambiate». È quindi legittima l'ipotesi legata a una barriera naturale eretta di fronte al ritorno del contagio. Un sacrificio involontario che ora permetterebbe alla montagna pordenonese di affrontare la terza ondata con numeri molto più limitati.

M.A.

