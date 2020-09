Evangelizzazione della Madonna dei pescatori, oggi la funzione con il cardinale Pietro Parolin. Il Segretario di Stato Vaticano arriverà oggi nella laguna di Baseleghe a Bibione per presiedere alle 11 le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria Stella della Nuova Evangelizzazione, a tutti nota come Madonnina dei Pescatori, presso l'Isola della Laguna di Baseleghe - Bibione. La presenza del cardinal Parolin, la più eminente personalità della Santa Sede dopo Papa Francesco, illustra l'annuale appuntamento di devozione, a 10 anni dalla ripresa delle attività di culto, nell'isolotto lagunare della parrocchia di Cesarolo-Baselghe, sorto sul crocevia acqueo dei comuni di San Michele al Tagliamento e Caorle, nel cuore del Canale dei Lovi. Il Cardinale celebrerà la Messa solenne alle 11 insieme al Vescovo di Concordia- Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini, al rettore monsignor Moretto, del parroco di Cesarolo don Anton Eugenio, all'arciprete di Caorle monsignor Danilo Barlese e ai sacerdoti della zona costiera delle Diocesi di Udine, Pordenone e del Patriarcato di Venezia. Saranno presenti anche le autorità civili e militari. Si potrà arrivare nell'isola con le proprie imbarcazioni mentre la Guardia Costiera di Caorle e la sezione di Bibione hanno già preparato il servizio di assistenza in caso di necessità. L'afflusso dei fedeli avverrà attraverso i moli del porto di Baseleghe a partire dalle 9.30 e sarà gestito dalla parrocchia di Cesarolo.

