MONITORAGGIOPORDENONE Monitoraggio delle rogge tombinate per prevenire la formazione delle cosiddette voragini. Buche, talvolta piuttosto profonde, che si stanno formando sull'asfalto con una certa regolarità. Le ultime due, che si erano aperte in viale Oberdan e in via Mestre, avevano costretto assessore ed uffici competenti a prendere una decisione drastica: chiudere la strada e dirottare altrove la circolazione. «Quello che vogliamo fare anticipa l'assessore Amirante è avviare un monitoraggio delle rogge tombinate, delle quali spesso...