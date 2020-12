Tra il Comune di Pordenone e la Moderno Srl, la società che gestisce l'omonimo albergo cittadino, era sorto un contenzioso per un finanziamento da 100mila euro (a fronte di una spesa ammissibile di 229.527) destinato alle imprese per le spese sostenute per migliorare la propria attività, nell'ambito del progetto Un'impresa accessibile e inclusiva. Il Comune aveva respinto la domanda perchè l'attività di impresa nell'ambito della ristorazione era sospesa. Un diniego che ha innescato un ricorso al Tar. Nei giorni scorsi i giudici hanno dato ragione al Comune: nulla deve alla Srl, perchè al momento della presentazione della domanda - era il 4 luglio 2019 - la società esercitava solamente l'attività di albergo, non quella di ristorazione per cui aveva chiesto il contributo. Il contratto d'affitto del ramo d'azienda era stato stipulato nel 2018 e per la durata di sei anni con Me Srl, quindi prima che fosse fatta istanza di contributo. Non c'era dunque corrispondenza tra il soggetto che aveva chiesto il contributo con l'intenzione di ristrutturare i locali e chi invece gestiva l'attività. I lavori - era stato specificato nel ricorso al Tar - era stati «radicali» sia nei locali del ristorante-bar-cucina che si trovano al piano terra sia nei locali di servizio al ristorante che si trovano nel seminterrato del palazzo. Era stato il Comune, attraverso una visura camerale, ha verificare che la Moderno Srl in quel periodo non si occupava di bar e ristorante; aveva di conseguenza cestinato la richiesta di finanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA