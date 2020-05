IL CASO

PORDENONE Virus e prevenzione sui luoghi di lavoro, nel Comune di Pordenone scoppia il caso dello smart-working. Secondo il sindacato, in municipio gli addetti che hanno lavorato e stanno lavorando da casa sono troppo pochi. «I protocolli sulle garanzie sanitarie per gli addetti prevedono che il lavoro agile in questa emergenza diventi la modalità ordinaria. Visti i numeri non ci sembra che in Comune sia così», sottolineano Cgil, Cisl e Uil, che hanno segnalato la situazione all'Ispettorato nazionale del pubblico impiego e alla Prefettura di Pordenone. Dal Comune arriva a stretto giro la replica. «I numeri presi in considerazione non sono esatti. Inoltre, non si tiene conto dei particolari servizi municipali: molte mansioni non si possono svolgere in smart working».

In municipio durante l'emergenza Covid-19, secondo il sindacato degli addetti municipali, si è sottoutilizzato lo strumento del lavoro agile. «Sui circa 470 addetti sottolineano Cgil, Cisl e Uil solo 52 sono in smart working, quando i protocolli parlano di modalità ordinaria che gli enti devono utilizzare nell'emergenza. Tanto si segnala scrivono in una lettera per la valutazione di competenza visto che, da quanto emerso dalla stampa, nelle settimane passate ci sarebbero stati uno o più casi di contagio». Il sindacato prende a esempio altri enti come l'Inps, che ha quasi tutti gli addetti al lavoro da remoto.

Secca la replica dell'Amministrazione. «I contratti di smart working sottolinea l'assessore alle Finanze Maria Cristina Burgnich, che da circa tre mesi ha anche la delega al personale sono circa una novantina, non 52. Poiché sono stati fatti a rotazione a più dipendenti e in periodi diversi. Ma quello che va evidenziato è che ci sono delle mansioni che è impossibile svolgere da casa. Si pensi, per esempio, agli oltre 80 vigili urbani o agli operai addetti alle manutenzioni. Ma anche le assistenti sociali e le operatrici sociosanitarie non lo possono fare. Inoltre, abbiamo riconvertito il personale degli asili nido e i cuochi delle mense scolastiche in mansioni legate all'emergenza, come le pulizie dei locali comunali e la gestione dei buoni mensa». Il Comune non ci sta a essere messo sotto accusa. «È stato fatto aggiunge l'assessore tutto quello che era possibile per la tutela degli addetti e dei servizi. Nessuna rimostranza mi è giunta e a nessun dipendente è stato negata la possibilità di utilizzare il lavoro agile. Anzi, in qualche caso abbiamo dovuto sollecitarli».

