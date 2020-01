Mobilità sostenibile: «Dimenticata la ciclovia del Livenza»

PISTA DIMENTICATA

PORDENONE I temi della mobilità sostenibile, che portano con sé salute e tutela ambientale, restano tra le troppe promesse della giunta regionale. Accanto al generale ritardo di quasi un anno nell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica, anche la ciclovia del Livenza resta un'incompiuta immersa in una densa coltre di fumo. A denunciarlo in una nota è Nicola Conficoni, consigliere regionale del Pd, che nell'ottobre del 2019 aveva depositato un'interrogazione alla giunta diretta dal presidente Massimiliano Fedriga riguardante appunto la ciclovia del Livenza, ripresentata nella commissione consiliare competente per ottenere una tempestiva risposta.

LA CICLOVIA

Di questa ciclovia nessuno ha notizie - afferma l'esponente dem - visto che da mesi l'esecutivo regionale ignora le richieste di informazioni da parte del Consiglio e anche gli appelli del territorio che attende da tempo la realizzazione dell'opera. Poiché è stata finanziata con quasi 2 milioni di euro ormai molti anni fa, è giunto il momento di sbloccarla cogliendo l'opportunità di promuovere il cicloturismo in una porzione suggestiva del Friuli Occidentale. A questa situazione, denuncia infine Conficoni, si aggiunge il mancato rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di biciclette elettriche da parte di privati cittadini. Anche la proposta di agevolare la diffusione delle biciclette pieghevoli e delle cargo bike è stata ignorata. Insomma, siamo ancora fermi ai titoli e alle promesse, con buona pace di cittadini e ambiente.

