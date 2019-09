Misura di sicurezza dopo le aggressioni alle donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il dominicano Mateo Matos Oriolin ieri ha lasciato il carcere di Pordenone ed è stato accolto nella Rems di Maniago, struttura di cura e custodia. Il 35enne dominicano, che in passato aveva terrorizzato le donne del quartiere di Torre con aggressioni a sfondo sessuale, è in misura di sicurezza. Così ha disposto il gup Monica Biasutti dopo averlo prosciolto per vizio totale di mente dalle accuse di stalking e tentata violenza privata alla vicina di casa. La decisione è stata assunta all'esito della perizia psichiatrica disposta dal gip...