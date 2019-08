Minori stranieri, Pordenone ne ha 40

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRANIERI MINORIPORDENONE Oscilla fra 40 e 60 a trimestre il numero di minori non accompagnati in carico al Comune di Pordenone negli ultimi tre anni, approssimativamente il 5-8 per cento del totale in regione. E sono in aumento ancyeb i costi di gestione e manenimento. I dati sono quelli della rilevazione periodica della Regione Friuli Venezia Giulia sui minori stranieri non accompagnati (Msna) in carico ai Comuni a copertura degli oneri sostenuti per la loro accoglienza. Per legge, infatti, gli enti locali sono tenuti a fornire piena...