Minoranze alla ricerca dell'anti-Ciriani

IL BIVIOPORDENONE A tre anni dalla tornata elettorale che ha portato il sindaco Alessandro Ciriani in municipio, l'opposizione fatica a riorganizzarsi e a delineare una proposta alternativa. L'AREA DEMNel centrosinistra, il lavoro è affidato in modo decisamente prevalente a Nicola Conficoni e a Marco Salvador, mentre fra i restanti banchi della minoranza un Movimento 5 stelle in ombra conta soprattutto sul capogruppo Samuele Stefanoni e su Mara Turani. Diversi i ruoli dei due portabandiera del centrosinistra: il Pd ha scelto a suo tempo di...