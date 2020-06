PORDENONE Una ventina di nuovi stalli a pagamento, per compensare quelli ceduti a favore delle attività che hanno ampliato i loro dehors. Il nuovo mini-park a pagamento è stato allestito nell'area dietro al Molino Zuzzi, non lontano dalla stazione ferroviaria. Le misure per la riapertura delle attività commerciali prevedevano di utilizzare maggiore superficie di uso pubblico nella misura massima del 100 per cento autorizzata, concedendo l'utilizzo di tutte le aree pubbliche disponibili, tra le quali anche quelle in corrispondenza dei locali e destinate a park. In alcuni casi, l'autorizzazione all'ampliamento dei dehors ha comportato il taglio di alcuni stalli di sosta a pagamento che, secondo l'apposita delibera di Giunta, avrebbero dovuto essere recuperati altrove. Così, per garantire un'adeguata disponibilità di aree di sosta a pagamento e per assicurare un'adeguata rotazione della sosta su strada, la Giunta ha così deciso di individuare una nuova area di sosta in strada a pagamento nell'area del parcheggio che si trova dietro il Molino Zuzzi: qui saranno dunque istituiti venti stalli a pagamento con tariffa oraria di un euro e 20 centesimi.

