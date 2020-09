IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE «Dammi da bere o ti spacco la faccia». È con tono minaccioso che nella notte tra giovedì e venerdì un 26enne di nazionalità albanese, noto alla forze di polizia e gravato da precedenti penali, si è rivolto ad un barista del Caffè Nuovo di via Mazzini. Erano le due e il bar stava per chiudere, quando all'improvviso è entrato il giovane visibilmente in stato di alterazione alcolica. Ha chiesto di poter acquistare un bottiglia di superalcolico ma il barista si è rifiutato. A quel punto il 26enne, in compagnia di un amico, si è alterato e ha tentato di aggredirlo. «Dai, vieni fuori che spacco la faccia», gli ha detto ripetutamente. Il barista ha cercato di calmarlo e gli ha spiegato che il locale era protetto dal sistema di videosorveglianza. Ma, viste le intemperanze e l'aggressività dell'avventore, è stato lo stesso barman a chiamare la sala operativa della Questura di Pordenone. In via Mazzini è stata inviata una pattuglia della squadra volante. Il 26enne, una volta rintracciato, è stato fermato. Si è dimostrato però aggressivo anche nei confronti degli agenti. Durante l'identificazione è emerso che era già noto alla polizia, poiché aveva precedenti per lesioni personali, furto aggravato e ubriachezza. Era anche stato condannato nel 2018, in via definitiva, per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

LA DECISIONE

Dunque, notando che molti dei reati del giovane erano stati commessi in centro a Pordenone e che erano caratterizzati da numerosi episodi avvenuti in bar frequentati fino a notte fonda, ieri mattina il questore, Marco Odorisio, ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso per due anni nei pubblici esercizi compresi tra piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi. Odorisio ha sottolineato come «il barista del locale di via Mazzini, con la propria positiva condotta, abbia allertato immediatamente la sala operativa della Questura consentendo un tempestivo intervento delle pattuglie delle volanti. Nel frattempo si è attivato evitando il degenerare dei fatti. Il comportamento del barman ha inoltre messo in condizioni l'autorità amministrativa di poter applicare strumenti normativi come il decreto legge 14 del 2017, che nel caso di specie ha come finalità quella di preservare le aree cittadine e urbane al fine di garantire una serena e pacifica vivibilità a favore di tutti. Ma anche e soprattutto nell'interesse degli stessi gestori di pubblici esercizi in un ottica di reciproca collaborazione».

LA TESTIMONIANZA

Silvano Stocca, titolare del Caffè Nuovo, ha ringraziato la polizia: «Gli agenti, che hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, sono intervenuti tempestivamente e hanno rintracciato immediatamente il soggetto che, poco prima, aveva minacciato e tentato di aggredire fisicamente il mio dipendente. Spiace però constatare, ancora una volta, come esercenti e cittadini siano costantemente alla mercé di balordi».

Alberto Comisso

