IL CASO

PORDENONE Tre migranti, tutti giovani e trasferiti da poco in provincia di Pordenone, ieri attorno alle 15.15 hanno violato la quarantena fiduciaria scappando dal centro di accoglienza gestito dalla coop Sviluppo & Lavoro di Sequals e sono saliti a bordo di un autobus di linea. A Istrago, quindi non molto tempo dopo, sono stati rintracciati da uno degli operatori della cooperativa e dai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. I militari hanno fatto fermare il mezzo e individuato i tre migranti a bordo. Sul pullman c'erano altre sette persone, tra cui l'autista. Sono stati attivati tutti i protocolli legati alla sicurezza sanitaria, e sul posto è arrivata anche una squadra del Dipartimento di prevenzione. Le persone a bordo - compresi i tre migranti - sono state visitate e nessuna presentava sintomi riconducibili al Covid-19. Inoltre è stato verificato che sul pullman i viaggiatori avevano indossato correttamente le mascherine e rispettato le distanze di sicurezza. Per questo l'Azienda sanitaria non ha emesso alcun provvedimento di quarantena a carico dei viaggiatori che si sono trovati a bordo con i tre migranti fuggiti dall'isolamento a Sequals. E stato solamente raccomandato a tutti di avvertire il sistema sanitario qualora dovessero emergere sintomi nei prossimi giorni.

IL RISCHIO

I tre migranti sono di nazionalità afghana e bengalese. Di età compresa tra i 20 e i 23 anni, erano stati rintracciati alcuni giorni fa in provincia di Udine. Provengono dalla Rotta balcanica ed erano stati trasferiti a Sequals nell'ambito dei consueti accordi di redistribuzione tra le Prefetture. Come accade in questi casi, prima dello spostamento da Udine i richiedenti asilo erano stati sottoposti al tampone ed erano risultati negativi. Uno di loro aveva ricevuto anche l'esito del secondo test, anch'esso negativo. Tutti e tre, però, dovevano attendere la fine del periodo di 14 giorni per uscire dall'isolamento, nonché un ultimo tampone di conferma. Per questo saranno sanzionati con una multa che parte da 400 euro. Si tratta della pena amministrativa che colpisce chi non rispetta la quarantena fiduciaria. I migranti sono stati riaccompagnati nella struttura di Sequals e i controlli sono stati rafforzati. Ora la Prefettura valuterà se procedere con una diffida a loro carico oppure se spingersi oltre e revocare a tutti e tre i richiedenti asilo il diritto all'accoglienza. Per la buona riuscita dell'operazione è stato fondamentale anche l'aiuto fornito dalla cooperativa, con gli operatori che per primi hanno chiamato i carabinieri una volta accorti della fuga.

