MIGRANTI MINORENNI

PORDENONE Le strutture di accoglienza sono sature. Il timore è che l'arrivo in Friuli Venezia Giulia di nuovi migranti minorenni non accompagnati possa far collassare un sistema precario, che da un momento all'altro rischia di implodere. «Non sappiamo più dove metterli», ha tuonato il sindaco Alessandro Ciriani dopo aver sottoscritto insieme ai colleghi delle altre tre città capoluogo della Regione una lettera inviata alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, attesa a Trieste l'8 settembre. Il riferimento di Ciriani è ai migranti stranieri, minori di 18 anni, che stanno continuando ad arrivare a Pordenone. Tutti devono trascorrere un periodo di quarantena in comunità di accoglienza dedicate.

LE SPESE

«I costi sono altissimi (si parla di 145 euro al giorno a persona) alza i toni il sindaco e questa situazione, che si sta aggravando giorno dopo giorno, sta mettendo in crisi il sistema di accoglienza. E' dunque ipotizzabile una redistribuzione sul territorio nazionale, così come avviene per gli adulti».

VENTI STRUTTURE

Le venti strutture di cui dispone il comune di Pordenone sono sature in condizioni normali, tant'è che si è già reso necessario rivolgersi al vicino Veneto. Sono ottanta i minori stranieri non accompagnati in carico a Pordenone. Di questo passo, però, i numeri saranno destinati a crescere. «Non vorrei mai Ciriani pone l'accento sulla questione che si tornasse alla stessa situazione di due anni fa, quando ogni giorno in città si assisteva a nuovi rintracci di richiedenti asilo e i bivacchi erano una costante. Non vorrei che questo fosse un film già visto, con una serie di dubbi sul caso: chi ci garantisce, effettivamente, che tutti quelli che si dichiarano minorenni lo sono davvero?».

FINTI MINORI

E' lo stesso dubbio che assilla Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste. «Sono arrabbiato - ha riferito al Gazzettino - perché di minori presunti tali ne ho 500. Dove li metto? E' il governo che deve affrontare il problema, non il comune di Trieste». Relativamente alle bugie sull'età, il procuratore dei minorenni del Fvg, Leonardo Tamborini, ha inviato a tutte le forze dell'ordine una direttiva finalizzata a una migliore gestione dell'immigrazione irregolare. Le indicazioni sono precise: se al momento dell'identificazione, sentiti tutti gli operatori, compresi sanitari e mediatori, non sorge alcun fondato dubbio sul fatto che il migrante possa avere più di 18 anni, indipendentemente da quanto dichiarato dallo stesso, l'interessato sarà considerato maggiorenne.

LA SALUTE

Intanto i quattro sindaci hanno espresso «preoccupazione» per «i rischi sulla salute per le comunità locali, se i flussi dovessero proseguire in questi termini o addirittura aumentare, facendo esplodere un sistema che è già saturo». Hanno chiesto «misure eccezionali e tempestive per fronteggiare questa emergenza». In questo senso i primi cittadini ritengono che «il momento renda necessaria una disciplina più aderente alla specificità di territori così pesantemente esposti come il nostro, anche ridisegnando la struttura del quadro normativo in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, che non risulta più in linea con la realtà né adeguato a fronteggiare in modo organico gli eventi oggi in essere».

I CONTROLLI

A Pordenone preoccupazione è stata espressa anche dal vicesindaco Eligio Grizzo: «Stiamo parlando di ragazzini disorientati, che arrivano qui dopo essere stati allontanati dalla famiglia d'origine. Le nostre assistenti sociali li seguono settimanalmente. Si interessano di come vengono educati, di come sta andato il loro processo di integrazione. Ho l'impressione, però, che spesso a mancare siano i controlli che, in questi casi, dovrebbero essere alla base del processo formativo. Per questo ho provveduto a sollecitare i responsabili delle strutture affinché venga innalzato il livello di attenzione. Diversamente il rischio è che questi minorenni, che sono arrivati nella nostra città senza una solida base educativa, possano facilmente essere fagocitati da vizi e devianze».

Alberto Comisso

