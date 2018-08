Migranti la Giust attacca Comune e Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTIPORDENONE «Continua la propaganda governativa regionale e nazionale contro i migranti». A metterlo nero su bianco Daniela Giust, consigliera comunale del Pd. Nel mirino la maggioranza regionale e comunale i centrodestra. «Ultima in ordine di tempo la notizia secondo la quale l'assessore regionale Roberti, in perfetta sintonia con il sottosegretario leghista Moltieri, intende rivedere la spesa sostenuta dalla Regione per l'assistenza scolastica ai minori non accompagnati che stanno per compiere i 18 anni. Dunque finita la pacchia!...