PORDENONE La Procura di Udine ha concentrato la sua attenzione sulla gestione dell'accoglienza dei minori non accompagnati affidata a un raggruppamento temporaneo di professionisti. L'indagine è nelle fasi iniziali, ma la scorsa settimana i carabinieri del Nas, su delega del procuratore aggiunto Claudia Danelon, sono usciti allo scoperto con una serie di perquisizioni a Tarvisio e Pordenone. Gli investigatori hanno perquisito le abitazioni di quattro persone sottoposte a indagine, di una cooperativa e di un'impresa sociali, entrambe con sede a Pordenone e a loro volta iscritte sul registro degli indagati limitatamente alla responsabilità amministrativa. I titoli di reato che gli inquirenti stanno sondando sono due: un'ipotesi di truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche e di turbativa in relazione alla scelta del vincitore della gara d'appalto indetta dal Comune di Tarvisio nel 2017.

Gli accertamenti riguardano un progetto da 3 milioni di euro finanziato dal ministero dell'Interno e dedicati ai ragazzi che arrivano in Italia dall'estero senza genitori o altri parenti che possano occuparsi di loro. Si chiama La favola di Pollicino. Al bando ministeriale - in partnership con la Provincia di Udine e con il Comune di Pordenone - ha partecipato il Comune di Tarvisio. Lo ha vinto, dopodiché ha indetto una gara per l'affidamento del progetto.

A quest'ultima gara si è presentato soltanto un raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui fanno parte Impresa a rete società cooperativa sociale onlus e lo Ial di Pordenone, su cui si sta concentrando la Procura. Non c'erano altri aspiranti e la commissione, valutata la candidatura, ha ritenuto che vi fossero tutti requisiti per poter aggiudicare al raggruppamento la gestione del progetto destinato, negli intenti del Comune di Tarvisio, a diventare un modello innovativo di accoglienza dei minori. Quando l'amministrazione comunale della Val Canale ha pensato al progetto, si era infatti ritrovata a fare i conti con numeri di notevole portata, aumentati tra il 2010 e il 2017 in maniera esponenziale. Nel giro di otto anni aveva dovuto garantire 40mila giorni di accoglienza per 935 minori sparsi in diverse strutture del territorio ed erogare rette per 3 milioni di euro. Da qui la decisione di partecipare al bando ministeriale per la creazione di 70 posti per l'accoglienza dei minori rintracciati a Tarvisio e a Pordenone. In seguito all'aggiudicazione del bando, il Comune ha indetto la gara per selezionare un organismo che fosse in grado di gestire l'accoglienza, educare i ragazzi e accompagnarli in un percorso di integrazione.

L'attenzione degli inquirenti - sollecitati dalla Procura per i minorenni di Trieste - si dovrà adesso concentrare sulle procedure per il bando di gara e su eventuali favoritismi, ma anche sull'idoneità delle strutture, sui percorsi di accoglienza predisposti per i minori e sull'idoneità delle persone che li stanno seguendo. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri del Nas di Udine hanno acquisto documentazioni sia in municipio a Tarvisio sia nelle sedi delle due società finite sott'indagine.

