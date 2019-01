Microchip gratis ai gatti Campagna sperimentale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNAPORDENONE Il comune di Pordenone, primo in Regione, ha promosso una campagna sperimentale per microchippare i gatti del territorio al fine di costituire l'anagrafe felina, all'insegna dello slogan Non voglio perderti mao. Sono stati messi a disposizione 1.250 microchip che possono essere applicati gratuitamente, previo appuntamento, negli ambulatori veterinari dell'Aas 5 di San Quirino, Maniago e Fiume Veneto. L'operazione può essere compiuta anche da un veterinario privato, purché autorizzato e accreditato, ma in questo caso il...