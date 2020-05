SOSPIRO DI SOLLIEVO

PORDENONE «Procediamo con cautela, ma ci auguriamo che nelle prossime due settimane non ci siano più malati all'interno della struttura». Parole sino a poche settimane fa impensabili, pronunciate ieri da Ludovico Cafaro, direttore della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, l'unico vero focolaio di tutta la provincia. Oggi la fiammata del contagio, costata la vita a 18 anziani ospitati nella residenza retta dalla fondazione che le ha dato il nome, si è spenta. E al posto del bilancio delle vittime, giornalmente si fa il conto dei nonni che sconfiggono il Covid-19.

I DATI

E proprio su questo versante, quella di ieri è stata una giornata importante. Altri quattro anziani che si trovavano ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone sono stati dimessi in seguito al doppio tampone negativo. Sono tutti andati a rimpolpare la lista dei guariti, che è arrivata a contare 33 persone. Un elenco lungo quasi quanto quello che nelle scorse settimane aveva accolto gli ospiti contagiati. Tutti gli anziani che ce l'hanno fatta sono ora divisi tra la casa di riposo e altre Rsa della provincia. I positivi in ospedale invece sono scesi a quota cinque. C'è poi la situazione della zona rossa interna alla struttura, che si sta svuotando giorno dopo giorno. I residenti positivi al Coronavirus sono scesi a quota 19, per la prima volta sotto la soglia dei 20 dopo più di un mese. Il dato significa due cose: i guariti aumentano ma soprattutto il virus non circola più, dal momento che l'ultimo contagio risale a un mese fa, quando a risultare positiva era stata una dipendente asintomatica. L'ultimo capitolo riguarda proprio gli operatori sanitari della Micoli-Toscano di Castions di Zoppola: dopo i nove contagi che avevano toccato il personale, oggi la situazione è migliorata e solo due dipendenti risultano ancora positivi al Coronavirus. Gli altri sono già rientrati al lavoro per aiutare la casa di riposo nel lento percorso verso la normalità.

M.A.

