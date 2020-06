IL RICONOSCIMENTO

PORDENONE A nome di tutta la comunità vorremo esprimerle la profonda riconoscenza per il suo prezioso contributo nei confronti della Casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. La solidarietà da lei dimostrata è la prova che anche nei momenti più difficili la speranza non deve mai venire meno. Cogliamo l'occasione per formularle gli auguri più sinceri da parte dell'Amministrazione comunale per un brillante futuro e con un invito a ritornare a farci visita in qualità di amico di Zoppola. Un abbraccio sincero e un mandi di cùr». E' con questo messaggio - e con il saluto dal profondo del cuore in lingua friulana - che il sindaco di Zoppola Francesca Papais ha voluto ringraziare il dottor Pietro Casarin (l'ex primario della Medicina di Pordenone che nel marzo scorso era tornato in servizio volontario per dare una mano nella lotta alla pandemia) nel giorno dell'annuncio della fine del focolaio che era scoppiato a marzo nel centro anziani della Fondazione Micoli-Toscano. Con ieri è terminata - dopo oltre due mesi - l'attività del medico che era stato inviato dall'Azienda sanitaria a fine marzo per organizzare il reparto Covid interno alla casa di riposo in modo da gestire una situazione che era assai difficile. «Il focolaio epidemico - ha detto il medico ricevendo l'attestato di stima dalle mani del sindaco - presente nella residenza per anziani è spento. Terminando il mio mandato desidero ringraziarla di cuore per il suo forte e costante sostegno. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione ritenesse utile avere in relazione all'esperienza maturata nei 71 giorni continuativi trascorsi nella residenza». Un riconoscimento che il Comune ha voluto attribuire al medico per il prezioso lavoro prestato nell'emergenza sanitaria. Da ieri alla Casa di riposo Micolo-Toscano - durante il picco di pandemia si sono registrati 18 decessi tra gli ospiti) non ci sono più né ospiti, né operatori positivi. Due anziani ospiti - ricoverati in Rsa e reparto Covid - sono ancora alle prese con la positività. Mentre 36 sono gli anziani nel centro che sono guariti e altri 19 guariti sono ancora ricoverati in Rsa in attesa di tornare nel centro anziani di Castions.

