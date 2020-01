Il Movimento 5 stelle di Pordenone, tramite il consigliere ed ex candidato sindaco Samuele Stefanoni, presenterà un'interrogazione in merito al parco autobus urbano di Atap.

«La partecipata con utili milionari - spiega Stefanoni - ha la flotta più inquinante di tutto il Friuli Venezia Giulia. Dopo aver sollecitato in commissione consiliare il presidente Atap a gestire con solerzia la strutturale mancanza di bus navetta verso gli istituti (confermata dallo stesso presidente Gaspardo), ci troviamo oggi a trarre un'ulteriore triste conclusione.

I soci di Atap (di cui il Comune di Pordenone è insigne socio azionario) preferiscono usare i dividendi Atap per fare cassa, invece che garantire una flotta adeguata ed ecologica.

Il nostro invito si trasformerà in una interrogazione consiliare, ci batteremo per chiedere all'amministrazione comunale un piano di investimenti serio e lungimirante».

Nel reticolo urbano, infatti, meno del 50 per cento dei mezzi è dotata della specifica Euro 6, quella cioè che grazie a un additivo da aggiungere al gasolio permette di ridurre l'inquinamento in fase di marcia dell'autobus. E sempre rimanendo entro i confini della città, due autobus fanno addirittura parte della categoria Euro 3, ormai abbondantemente superata. Gli Euro 6 sono 11, contro i 14 Euro 5 che visto il cambiamento delle normative europee tra qualche anno non potranno nemmeno più circolare quando si alzeranno i livelli di inquinamento. Già oggi, anacronisticamente, il piano Respiriamo che protegge la città dai picchi di smog non permetterebbe ai due autobus più vecchi di fare il loro lavoro. Gli Euro 6 pordenonesi, infine, sono 11, cioè meno del 50 per cento. Per quanto riguarda il trasporto extraurbano, poi, la quota di Euro 6 scende a un terzo del totale dei mezzi circolanti tra la montagna e la Bassa. l recente appalto per il trasporto pubblico locale, essendo datato e andato in porto dopo ricorsi e contro-ricorsi, non prevede l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei mezzi non ecologici. Ma anche a Pordenone i progetti per farlo in autonomia stanno nascendo.

