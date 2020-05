«Sono molto contento della decisione di permettere le celebrazioni con il popolo a partire da lunedì 18 maggio, nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali per il contenimento della diffusione del virus». Monsignor Giuseppe Pellegrini, che aveva lanciato molteplici appelli sul fronte politico, appare soddisfatto. «Mi sento anche di ringraziare particolarmente tutti quelli che si sono impegnati per questo fine - puntualizza il vescovo -. È una grande gioia tornare a vivere l'Eucaristia e gli altri sacramenti in comunità. Spero che questo periodo si riveli pure un'opportunità per riflettere sul significato più vero e profondo della nostra fede». Poi il presule cita un cantante famoso. «C'è un aforisma di Domenico Modugno: La lontananza è come il vento, che spegne i fuochi piccoli e alimenta quelli grandi - sorride -. Significa che anche questa lontananza ci sarà di aiuto, se avremo un cuore grande e saremo capaci di amare veramente il Signore. Questo deserto che abbiamo dovuto attraversare potrà servirci per essere migliori di come eravamo». Non tutte le chiese potranno tuttavia essere riaperte: si comincerà dalle più grandi, come quelle di Pordenone (in primis il Duomo e San Giorgio), San Vito, Spilimbergo, Maniago, Fiume Veneto e Cordenons. La Diocesi invierà ai parroci il testo con le nuove indicazioni e la declinazione pratica per aiutarli a predisporre gli edifici a un ritorno graduale alle celebrazioni.

