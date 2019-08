Merce scontata anche del 70 per cento Lo sbaracco chiamato a evitare il tracollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPORDENONE Sarà una delle ultime possibilità per cercare almeno di contenere l'emorragia. E quest'anno una giornata pensata per essere una festa si trasforma quasi in una preghiera. Sabato prossimo, lungo le vie del centro storico di Pordenone, prenderà il via lo sbaracco, l'iniziativa ideata dai negozianti e coordinata dalla presidente pordenonese di Ascom-Federmoda, Antonella Popolizio. I ribassi proposti dai titolari dei negozi che aderiscono all'evento saranno monstre: si arriverà a toccare anche il 70 per cento sul prezzo...