LE REAZIONI

PORDENONE Piazza Risorgimento, ultima speranza: il mercato che da domani approderà anche nel quadrilatero più in difficoltà di tutto il capoluogo, rappresenta una boccata d'ossigeno per i pochi commercianti superstiti di una crisi che ha spazzato via quasi tutte le vetrine della zona. Ora la speranza è che le bancarelle possano attirare persone e che queste ultime possano riacquistare la fiducia in una piazza dimenticata. La pensano così i negozianti di piazza Risorgimento. Opinioni positive, ad esempio, all'interno della storica gelateria: «Questa piazza - spiegano - è letteralmente morta e l'arrivo del mercato settimanale non può fare altro che ravvivarla. Anzi, se fosse per noi la scelta diventerebbe definitiva. La gente finalmente tornerà a frequentare questi spazi un tempo vivi almeno per due giorni la settimana. C'è la possibilità che tornando in piazza, le persone ricomincino a fidarsi e fidelizzarsi, per questo le bancarelle saranno le benvenute». All'interno di una delle sartorie più longeve della città, c'è lo stesso sentimento: «Ci saranno disagi a causa della mancanza di parcheggi - spiegano - ma saranno compensati dall'afflusso di persone. Per questo stiamo pensando di tenere aperto il negozio anche di sabato, giorno di mercato». Ci si sposta poi su viale Cossetti, anch'esso interessato dallo spostamento del mercato. All'interno di un negozio di telefonia domina la speranza: «Chi verrà al mercato - spiegano - ci conoscerà di più e probabilmente tornerà da noi in macchina quando i parcheggi torneranno disponibili, nei giorni in cui le bancarelle non ci saranno».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

