SCUOLEPORDENONE Meno ore di laboratorio per consentire di ottimizzare gli spazi e, soprattutto, garantire le misure anti contagio da Covid-19. Al liceo scientifico Grigoletti di Pordenone allievi e insegnanti, ormai da alcuni anni, cominciano a stare stretti. Le iscrizioni aumentano, ma la scuola, che rappresenta un'eccellenza non solo a livello locale, non può espandersi: rischierebbe, come ha ammesso la dirigente scolastica Ornella Varin,...