IMPRESEPORDENONE Il primo anno di pandemia colpisce in maniera meno pesante del previsto il tessuto imprenditoriale pordenonese, almeno stando al numero delle imprese attive sul territorio comunale, che cala leggermente rispetto all'anno precedente ma mantiene il trend di crescita dal 2016. A fronte tuttavia dell'aumento del numero di imprese, diminuisce quello degli imprenditori, e in particolare degli under 30. I dati sono quelli contenuti...